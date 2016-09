¡Aquí no se tira nada! Recetas para aprovechar las sobras

¿Va a caducar el pan de molde y no sabes qué hacer con él? ¿Sobró algo de pollo la última vez que lo cocinaste pero no puedes volver a comer lo mismo ni una sola vez más? Estos son solo dos ejemplos de situaciones cotidianas que ocurren en casi todas las casas. La mayoría de la gente no se lo piensa dos veces antes de tirar toda aquella comida que ha sobrado, pero quizá estos datos te hagan reflexionar.

Cada año se desaprovechan en el mundo más 1.300 millones de toneladas de alimentos, según los cálculos de la comisión europea. En España se tiran al año más de 1,5 millones de toneladas de alimentos que podrían ser consumidos, según la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

Para evitar contribuir a que estas cifras vayan aumentando, desde Cookpad nos traen estas sencillas recetas elaboradas con sobras pueden ser grandes aliadas. Además, son sencillas de elaborar y le darán una segunda oportunidad a todos esos restos que pensabas que solo podrían terminar en la basura.

Pastelitos salados de pan de molde

Es una idea perfecta para dar salida a un trozo de pastel de carne o albóndigas que nos hayan sobrado. Para ello aplastamos el pan de molde con un rodillo y lo utilizamos como base sobre la que colocamos las sobras. Añadimos mayonesa y espolvoreamos con queso rallado para gratinarlo.

Ensalada de pasta con sobras

La ensalada pega con todo, por lo que es perfecta para añadir casi todo aquello que nos haya sobrado. Para ello basta con cocer algo de pasta y cortar los restos en trocitos pequeños. Después mezclamos y añadimos algo de lechuga que tengamos por casa. Como aliño podemos simplemente usar aceite o una mayonesa ligera.

Croquetas

Las croquetas son grandes aliadas para estas ocasiones. Para hacerlas solo hay que cortar o picar bien los restos que nos hayan sobrado, añadir un huevo para darle consistencia y formar las croquetas. Harinar para rebozar y ¡listo! Pueden hacerse de casi cualquier cosa.

Postre para aprovechar el pan

Este postre el perfecto para dar un uso al pan duro que sobró de días anteriores. Para ello rallamos el pan, batimos dos huevos con dos cucharadas de azúcar en un bol y añadimos el pan rallado. Conseguiremos una masa algo pastosa, que introduciremos en pequeñas cantidades en una sartén con abundante aceite previamente calentado para freir. Extraemos las formas resultantes y colocamos sobre papel absorvente. Por otro lado llenamos un cazo con leche y lo calentamos al fuego, y cuando empiece a hervir añadimos azúcar. Añadimos la leche sobre las formas obtenidas del pan, previamente colocadas en uno o varios tazones. Puede tomarse frío o caliente.

Mini tortillas de sobras

Con cualquier cosa que nos sobre podemos hacer tortillas de diferentes sabores. Es una solución interesante para evitar tirar las sobras sin tener que cocinar nada laborioso. Podemos hacerlas con cualquier cosa que nos haya sobrado, sean verduras, morcillas, carne, pescado... Con todo estarán buenísimas.