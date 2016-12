Apps para la compra y venta de objetos de segunda mano

Probablemente tengas en casa objetos que hace siglos que no usas, o productos que compraste hace poco pero que, después de pensarlo mejor, has llegado a la conclusión de que no quieres o no necesitas. Hoy en día comprar y vender productos de segunda mano es más fácil que nunca gracias a la multitud de aplicaciones creadas para tal efecto.

Usar el móvil para comprar y vender se ha convertido en algo más que habitual tanto para compradores como para vendedores, además de permitirnos solicitar información adicional antes de decidirnos por la compra. Estas son las mejores apps para comprar y vender a travé del móvil:

Wallapop

Considerado ya 'el rey' de la segunda mano, Wallapop permite comprar y vender objetos desde el móvil de forma sencilla. La empresa tiene sede en Barcelona y ha revolucionado el mercado con su premisa: "si no lo usas, véndelo". Su interfaz es muy intuitiva, permitiendo subir cualquier tipo de producto desde el móvil con hasta 4 fotos. Puedes subir todos los productos u objetos que quieras, y es gratuita. Está disponible tanto para iOS como para Android.

Ebay

Empezó como un portal de subastas, pero hoy en día permite la compra y venta de objetos de segunda mano. Es la app que cuenta con el mayor número de usuarios a nivel mundial, aunque presenta restricciones en cuanto a la cantidad de productos (50 al inicio). Ebay también se quedará con un porcentaje de las ventas que realices a través de la app, concretamente un 8%. Está disponible para iOS y Android.

Vibbo

Anteriormente era conocida como 'Segundamano', aunque hace ya algún tiempo que cambió su nombre. Lo que empezó siendo un lugar para anuncios clasificados ahora, después de su lavado de cara, es más intuitivo y sencillo de utilizar. También está disponible tanto para Android como para iOS.

Milanuncios

Cuenta con una gran base de usuarios fieles. Su diseño ha mejorado y se ha renovado bastante, y cuenta con estadísticas más completas y métodos para contactar con los vendedores además del chat, algo que la diferencia de otras apps.

Letgo

Es el equivalente de Wallapop fuera de España. Ha replicado el modelo pero expandiéndolo a otros países, hasta convertirse en la más utilizada en Estados Unidos. Su funcionamiento es sencillo y es gratuita. El único problema es que la base de usuarios en España es limitada, pero nunca se sabe que podemos necesitar cuando viajamos al extrajero.