El número 11887: el timo telefónico que puede costarte cientos de euros

El último timo teléfonico podría costarte mucho dinero. Son muchos los usuarios que recientemente han reportado a sus compañías que se les han cargado importes elevados en sus facturas por llamadas al número 11887.

Aunque las duraciones de las llamadas y los importes cobrados por ellas son muy dispares y van desde algunos céntimos por unos pocos segundos hasta cientos de euros, todos los afectados coinciden en un punto: aseguran que ellos no realizaron las llamadas.

En las facturas se reflejan importes por supuestas llamadas realizadas al número 11887. El peligro radica en que los afectados no son conscientes de lo ocurrido hasta que les llega la factura correspondiente en la que descubren el cobro, y por tanto el timo. Los importes son dispares, desde 3,5 euros por llamadas de tan solo 16 segundos hasta grandes cantidades por llamadas de hasta 14 minutos o más.

Las facturas de Vodafone reflejan el destino de las llamadas como "Información Amena", aunque se desconoce si este número pertenece realmente a dicha compañía, o si facturas de otros operadores reflejan otros destinos. Desde 'listaspam.com' el número ha sido identificado por la comunidad como perteneciente a 'Esto es Marketing S.L.'.

Extracto de una factura de Vodafone de un afectado.

Una sencilla búsqueda en internet arroja resultados alarmantes. Los afectados son de diversas compañías como Vodafone, Movistar, Orange o Masmóvil, entre otros, por lo que el timo no hace distinción de operadores. Por otra parte, los afectados aseguran que puede ocurrir tanto desde una línea móvil como desde un número fijo, por lo que el timo tampoco parece hacer diferencia entre tipo de línea.

Pero además se han dado incluso casos de personas que aseguran que no solo no realizaron esas llamadas, sino que no pudieron físicamente realizarlas debido a que no estaban en casa (y pueden demostrarlo) o a que sus líneas no estaban operativas. Es el caso de un usuario del foro de 'listaspam.com', que asegura que sus líneas de la compañía Vodafone no estaban operativas en la fecha en las llamadas (el día 15 de diciembre) y que un técnico tuvo que desplazarse a su domicilio el día 16 por la tarde debido a este motivo. Sin embargo, en su factura se reflejaron dos cobros de 15 y 20 euros, uno del día 15 y el otro del día 16 de diciembre, pese a que sus líneas no estaban operativas. El afectado ha asegurado que su compañía le ha informado de que no se responsabiliza de los importes.

Se desconoce el alcance del timo, pero parece que cada vez hay más afectados. Aunque en algunos casos las empresas telefónicas han devuelto los importes a sus cliente después de que estos reclamaran, no ha ocurrido en todos los casos, y son varios los afectados que aseguran que han tenido que hacerse cargo de dichos importes en sus facturas.

Varios afectados explican a traves de la red que han procedido a solicitar el bloqueo de llamadas a todos los números de tarificación especial desde sus líneas como medida preventiva, para evitar que volviera a ocurrir lo mismo en el futuro. Aunque algunos aseguran que desde sus compañías les han contestado que no pueden bloquear las llamadas salientes a números cortos, categoría en la que entraría el peligroso número 11887.

El enfado es generalizado entre quienes aseguran haber sido víctimas de este timo telefónico, que se quejan de que desde las compañías no les ofrecen ningún tipo de garantía para evitar que les vuelva a ocurrir en el futuro.

Qué hacer

Se recomienda revisar las facturas detenidamente para buscar si aparece en ellas alguna llamada al 11887 y, en caso afirmativo, ponerse en contacto con la compañía telefónica para alertar del timo y reclamar el importe si no se realizó dicha llamada.