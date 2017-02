5 apps para ayudarte a ahorrar en la factura de luz

Los días de invierno conllevan, además del frío, una subida del consumo de energía en los hogares. Junto con la reciente subida en la factura de la luz, esto puede repercutir negativamente en los bolsillos de muchas familias.

Estas cinco aplicaciones pueden ser de ayuda para ahorrar en la factura de la luz. Las apps nos permitirán consultar las horas a las que la energía es más barata en tiempo real, recibir alertas cuando llegue a determinado precio y controlar en general el consumo de luz. Todo lo necesario para no llevarse sorpresas desagradables en las próximas facturas.

Precio de la luz

Esta app muestra los precios de la luz en tiempo real, y permite establecer alertas para notificarnos los momentos en los que está más barata. Cuenta con una interfaz muy sencilla e intuitiva que muestra el coste de la luz por horas con códigos de colores. También nos permite consultar el precio de la luz del día anterior y del siguiente (siempre a partir de las 20.45 horas) para que podamos planificar el ahorro para el día siguiente de forma correcta. Pueden configurarse alertas para que la app nos indique cuándo está la luz más barata. Solo está disponible en Android.

Boltio

Es similar a la anterior. Muestra en tiempo real el precio de la luz para que puedas decidir en qué momento llevar a cabo determinadas tareas, como poner una lavadora, por ejemplo. Ofrece también una horario para que puedas ver de forma visual la oscilación de precios conforme avanza el día. También cuenta con un listado de electrodomésticos más comunes y permite calcular lo que gastan a la hora que tú elijas, para que no tengas que preguntarte nunca más cuánto te cuesta poner una lavadora o enchufar el horno. Está disponible tanto en Android como en iOS.

Luz + Precio

Incluye las características de las aplicaciones anteriores, aunque esta es más completa. Con esta podrás saber el precio real del kilovatio, así como el máximo, el mínimo y la predicción a dos días vista. También puedes guardar tu precio de referencia, concretando a la app el precio máximo que estás dispuesto a pagar por la energía. También ofrece la posibilidad de escoger el tipo de tarifa que tenemos (general, nocturna... etc), y configurar alertas para que te avise cuando la energía es más barata. También te indica el porcentaje de ahorro o gastos mediante gráficos para que no te lleves sorpresas: podrás predecir de cuanto será tu próxima factua aproximadamente para no llevarte sorpresas. Solo está disponible para Android.

Ahorra en luz

Muestra el precio del kWh y la hora más barata del día. Ofrece también gráficos con la evolución de los precios en los últimos 30 días y un precio medio del mes para que puedas ver como evoluciona. Está disponible para Android.

StandbyCheck

Seguro que has oído hablar de la importancia de apagar correctamente los aparatos electrónicos que no utilizas. Lo cierto es que puedes ahorrar bastante con ello, y esta app llegó para demostrarlo. Con la función 'Detective de energía' verás qué cantidad ahorrarías si apagaras determinados aparatos que tienes siempre conectados. Puede que viendo los datos te animes a apagarlos por fin. Con ella también podrás comprobar tu consumo global de electricidad para ver si está optimizado y poder tomar medidas si es demasiado alto. Está disponible solo para iOS.