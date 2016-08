Consejos para ayudar a tus hijos con los deberes

La mayoría de niños llegan a casa con deberes una vez llegados a primaria. El papel de los padres es fundamental a la hora de crear unos hábitos correctos de estudio que fomenten el mejor ambiente para que el menor se sienta a gusto y en disposición. Para poner en práctica estos consejos es necesario crear una rutina de estudio que sepa complementarse con las actividades extraescolares y que le otorgue tiempo al niño para disponer de ratos libre y así poder jugar durante la tarde. Los deberes deben hacerse en un cuarto tranquilo, sin ruidos que puedan distraer al estudiante de la tarea. También tiene que tener los mismos materiales que utiliza en las horas de clase, así como un asiento cómodo que corrija su postura para salvaguardar su espalda y evitar posibles lesiones.

Otro consejo recae sobre la ayuda que deben o no recibir los niños durante el ejercicio de sus tareas. Los padres, más que explicar, deben supervisar el trabajo de sus hijos. En el caso de que fuera necesario aclarar al niño determinados temas, los expertos afirman que es más recomendable usar el mismo método de aprendizaje que utilizan en la escuela. De este modo, el alumno no tendrá problemas de comprensión y después podrá poner en práctica lo aprendido en clase sin ningún tipo de confusión. Por otro lado, la orientación es una buena táctica que les ayuda a pensar por sí mismos, mucho mejor que facilitarles la respuesta a la primera. Lo que se consigue a cambio es fomentar su espíritu de superación para evitar que se vuelvas vagos.

Conforme se van haciendo mayores llega el momento en que necesitan consultar el ordenador para hacer determinados trabajos. En este caso es mejor tenerlo colocado en una zona común de la casa donde todos verlo en cualquier momento. Así es más fácil evitar posibles distracciones del menor respecto a videojuegos o conversaciones con amigos. También es aconsejable supervisar qué páginas consultan los niños y mantener un control seguido y constante.

La corrección es otra táctica muy útil para conocer qué errores puede haber cometidos e incidir sobre ellos para poder reforzarlos. En el caso de que el niño no entienda algún concepto o le cueste alguna materia más de lo normal, es recomendable no criticar al menor y buscar a cambio algún refuerzo positivo. Si no es así estos reproches pueden tener un efecto contrario y el error puede persistir por la frustración causada en el menor.