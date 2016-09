¿Es bueno que los perros coman pan?

Hay muchas creencias populares en lo que a alimentación de los perros se refiere. Gracias al boca oído o en internet pueden encontrarse miles de mitos sobre lo que pueden y no pueden comer, a veces según estas creencias populares a riesgo de que puedan perder la vida.

El pan es un alimento básico en la dieta de los seres humanos, y por tanto es muy posible que de vez en cuando le demos algún que otro pedacito a nuestro perro. ¿Esto podría hacerle daño?

Pese a la mayoría de las creencias populares sobre las comidas que son nocivas para los perros no son más que eso, siemples mitos, hay una cosa en la que sí están acertadas: y es que sí hay alimentos que no son buenos para estos animales por diversas razones. Algunos resultan tóxicos y pueden producirles vómitos, malestar, fatiga... etc.

¿Y el pan?

Aunque existe controversia con respecto a este tema por parte de los expertos, lo cierto es que no se ha demostrado que el pan pueda afectar negativamente a los perros en el sentido estricto de la palabra. Es decir, no le provocará vómitos ni le sentará mal, siempre y cuando no nos excedamos en la cantidad que le damos a nuestra mascota.

Algunos expertos sostienen que el pan duro puede utilizarse para ayudar a los perros a limpiar sus dentaduras y fortalecer los dientes. Aunque hay que recordar no darselo nunca a diario, sino espaciar las dosis de varios días (2 o 3 por lo menos).