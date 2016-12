Cómo usar un extintor en caso de incendi

Seguro que alguna vez has pasado al lado de un extintor en los pasillos de algún edificio y te has preguntado en si sabrás usarlo llegado el momento. La mayoría de personas creen saber cómo utilizarlo, aunque en realidad casi todas lo harían mal.

Usar correctamente un extintor puede ser de vital importancia para frenar el avance del fuego durante un incendio, algo que podría no solo evitar la propagación de las llamas, sino salvar vidas o marcar el destino de nuestro hogar o negocio en un momento determinado.

Saber cómo se utiliza correctamente un extintor es uno de los pasos más importantes para conseguir extinguir un incendio, evitando daños mayores. Hay que recordar que lo primero que hay que hacer ante un incendio es llamar a los bomberos y sólo después, mientras esperas que lleguen al lugar, ir a por el extintor.

Lo primero que hay que hacer, antes incluso de usarlo, es revisar la presión que marca el manómetro (entre 1500 y 2150 lb de presión). Si el extintor no ha sido usado nunca todavía llevará el precinto o sello de plástico protector. En ese caso, para poder usarlo deberás cortar este plástico, de no hacerlo no funcionará.

Los extintores cuentan con una anilla o pasador de metal, este es el mecanismo que tendrás que activar para poder usarlo correctamente. Revisa el extintor y tira de anilla en cuanto la localices.

Antes de usar el extintor observa rápidamente las corrientes de aire y su dirección, y los posibles cambios de la llama. Esto es importante para no malgastarlo y poder apagar las el fuego con seguridad. Para hacerlo correctamente, acercate al fuego con el viento a tu espalda, guardando siempre una distancia de 2,5 metros. Mantén el extintor siempre en posición vertical y recuerda: nunca encares el fuego en contra del viento.

Cuando hayas adoptado la posición correcta, coge la manguera y apunta con la boquilla hacia la base de las llamas, nunca hacia la parte superior -como suelen hacer lo mayoría de personas-, y presiona la palanca superior para descargar el contenido. Mueve la manguera lateralmente para dejar salir el agente extintor de una lado a otro, en forma de abanico, hasta que el fuego se apague.

Conforme vaya disminuyendo el fuego, lo ideal es ir moviéndose alrededor del área que quede en llamas para cercar el fuego y apargarlo del todo. Es importante operar correctamente y de forma calmada, ya que el equipo se descarga aproximadamente en 30 segundos.

También es interesante recordar que si se cuenta con un segundo extintor, éste deberá ser utilizado por otra persona. Es imprescindible que cada persona se encargue únicamente de un solo extintor, y que ambas trabajen conjuntamente para apagar el fuego.

Una vez apagado el fuego, no hay que abandonar el lugar por si las llamas se reavivaran y volviera a propagarse, hasta que lleguen los bomberos. No hay que olvidar que después de su uso, habrá que comprar un nuevo extintor.