¿Cómo te sientas? Tu postura dice mucho sobre tu personalidad

Son muchos los test de personalidad que circulan por la red. Aunque muchos de ellos no tienen mucha base científica, en cualquier caso sirven para pasar un buen rato y divertirnos un poco. En este caso, un test que explica cómo es la personalidad de una persona basándose en su postura corporal y su forma de sentarse, está dando la vuelta al mundo a través de la red.

Rodillas separadas

Si te sientas de esta forma, probablemente eres una persona creativa aunque un poco infantil. Quienes utilizan esta postura suelen ser personas con una gran habilidad para realizar varias tareas a la vez, pero a las que les cuesta enfocarse en una sola tarea durante mucho tiempo. Estas personas no suelen tomarse muy en serio los problemas y piensan que pueden solucionarse por su cuenta. Cuando esto no ocurre, le pasan la responsabilidad a otra persona para no agobiarse.

Piernas cruzadas

Quienes se sientan así suelen ser personas soñadoras con gran imaginación. Su mente está llena de ideas que los demás suelen encontrar interesantes. Son las almas de la fiesta, y no soportan la rutina. También les gusta viajar y aprender cosas nuevas. Suelen tomar decisiones con facilidad, cambiar rápidamente de trabajo, pareja o incluso de ciudad. No gastan su tiempo en aquello que no les hace feliz.

Pies juntos, rodillas separadas

Estas personas piensan cuidadosamente sus opciones antes de tomar decisiones. Suelen ser perfeccionistas, y quieren que todo salga siempre perfecto, por lo que son selectivos y quisquillosos. También son desorganizados, aunque en su caos encuentran su propia lógica y cada cosa tiene su lugar. Los demás suelen considerarlos algo engreídos porque a veces no toman demasiado en cuenta lo que dicen sus oponentes.

Pies juntos, rodillas juntas

Estas personas no gustan de compartir o expresar sus emociones públicamente y no se sienten cómodos cuando los demás discuten delante de ellos. Las muestras de cariño para ellos son algo muy íntimo, por lo que los besos, los abarazos o darse la mano para caminar en público son cosas que no suelen hacer. Son personas abiertas, pero a veces pueden resultar groseras.

Piernas juntas e inclinadas hacia un lado

Nunca se apresuran y creen que cada cosa debe ir a su tiempo. Son obstinados, persistentes y no se rinden hasta que logran sus objetivos. Para ellos, el aspecto físico es muy importante, por eso se esfuerzan mucho por lucir impecables siempre. No obstante son personas con poca confianza en sí mismas, muy sensibles y a las que les cuesta escuchar las críticas.