¿Por qué sube tanto el precio de la luz?

El precio medio de la luz durante este mes de enero de 2017 supera los 70 euros MWh. La polémica está servida y el debate sobre la posibilidad de que el gobierno actúe para frenar esta subida ha saltado a la palestra.

La factura de la luz se ha encarecido casi un 70% en los últimos 10 años, según un análisis realizado por FACUA. Esto quiere decir que, mientras que el 2006 una familia pagaba alrededor de 47 euros al mes con un consumo "normal", en la actualidad este recibo ha subido hasta los 80 euros. De hecho, las previsiones del Gobierno, en boca del Ministro español de Energía Álvaro Nadal, apuntan a que la factura se va a encarecer en unos 100 euros al año.

¿Por qué sube la luz?

Según el Gobierno, las razones con que "el frío, la falta de agua y de viento, la subida "artificial" del precio del petróleo derivada del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre por la OPEP y la paralización de una cuarta parte del parque nuclear en Francia está provocando que este país compre en España energía más barata, encareciendo los costes en nuestro país".

Por motivos de seguridad, Francia ha paralizado 20 de sus 58 centrales nucleares (generan el 78% de su electricidad), por lo que se han visto obligados a importar electricidad de otros países, entre ellos el Estado español. Esto ha provocado un aumento de la demanda, por lo que los precios suben.

¿Cómo se fijan los precios en España?

Según explican desde IPSOM, se trata de un modelo marginal (algoritmo EUPHEMIA), lo que significa que el precio final para todos los generadores que participan en la subasta es el de la última tecnología que sea casada para cubrir toda la demanda de suministro. Esto quiere decir que el precio más alto es el que marca el precio de toda la producción necesaria. Esto implica que las tecnologías con costes marginales bajos tengan una alta remuneración, como la energía nuclear o la hidroeléctrica. Es decir, que los generadores producen lo mismo con los mismos costes, pero el precio se incrementa.

¿Sirve de algo no usar los electrodomésticos en las horas más caras?

El precio mayorista de la electricidad supone el 35% sobre el recibo final, el resto corresponde a los impuestos (25%, que corresponden al impuesto sobre la electricidad y al IVA del 21%) y los denominados "peajes" que fija el Gobierno, que suponen el 40% restante. La tarifa de peaje se determina en función de la potencia contratada y si se tiene o no tarifa de discriminación horaria (DHA o A).Con este concepto se paga por el uso de las redes de transporte, distribución y otros costes regulados.

De esta forma, si no se cuenta con un contador digital con telegestión, también llamado "inteligente", la compañía aplicará unos perfiles de consumo medios preestablecidos preestablecidos. Esto quiere decir que da igual a qué hora consumas luz, porque tu contador no puede detectarlo, por lo que en este caso no serviría de nada que evitaras las horas puntas.

Si se cuenta con contador de última generación, sería posible reducir el consumo aunque como los precios cambian hora a hora, la labor de atención y previsión sería enorme.

Exigen una investigación

Varias asociaciones de consumidores, entre ellas la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha exigido recientemente que se lleve a cabo una investigación ante el aumento constante del precio de la electricidad, sobre todo el coincidente con la reciente ola de frío. Desde la OCU aseguran que hay que esclarecer si pudiera haber otros factores que estuvieran interviniendo en el aumento de los precios, ya que los máximos actuales son similares a los registrados en diciembre de 2013, los cuales provocaron la sancióna Iberdrola por "manipulación del mercado eléctrico".

Desde FACUA piden al Gobierno que sea el ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, además de demandar una baja del IVA que se aplica a la electricidad que en la actualidad es de 21%, algo que sostienen es "impropio de un servicio esencial".