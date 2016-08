¿Cómo afecta el calor a los bebés?

Los recién nacidos no regulan bien la temperatura de sus cuerpos. Los pequeños que están un poco más crecidos tienden a sentir el mismo calor que los adultos, excepto por que son incapaces de gestionarlo correctamente en sus cuerpos.

Para evitar que las altas temperaturas se conviertan en algo peligroso para los más pequeños, es importante como afecta el calor a los bebés y como combatirlo para protegerlos.

Los bebés son suceptibles a las altas temperaturas debido a su volumen. Como son mucho más pequeños que los adultos, su temperatura corporal aumenta con mayor facilidad que la de los adultos, lo que los convierte en un colectivo más vulnerable al calor que los otros.

Además, los niños pequeños son más propensos a perder fluidos corporales que los adultos, por lo que pueden deshidratarse con mayor facilidad. Transpiran más, y además no son conscientes cuando están realizando esfuerzos físicos como los adultos, lo que los vuelve más vulnerables.

Durante los meses de más calor, los cuidados destinados a proteger a los bebés y los niños pequeños del calor son de vital importancia. Hay que evitar la sobreexposición solar, el exceso de ejercicio o la hiperactividad. También hay que prestar especial atención a que los pequeños ingieran las cantidades necesarias de líquidos.

Las consecuencias más comunes del exceso de calor en pequeños, además de la deshidratación, son sarpullidos en la piel de los niños. También pueden darse casos en los que los pequeños están más cansados de lo normal, menos activos o excesivamente agotados para la actividad que han desarrollado. También se han dado casos en los que a los niños se les han hinchado pies o tobillos, y en los más graves puede llegar a producirse desmayos. Por lo general, su piel estará en estos casos más caliente de lo normal aunque el pequeño no esté sudando.

No hay que olvidar que, además de protegerles del calor, también debemos protegerles del sol pues la piel de los pequeños es muy sensible y puede quemarse con facilidad. Evitar sacar a los niños a la calle en las horas más calurosas y de más sol (entre las 12 y las 5) es lo más recomendable. Si se va a la playa o al campo, no olvidar proteger su piel bajo un sombrilla o al menos con una gorra, y sobre todo aplicar crema solar.