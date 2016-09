Mi hijo está enfermo, ¿debo comunicarlo al colegio?

La vuelta al cole trae consigo volver a ver a los amigos y pasar todo el día con ellos, con lo que es común que se convierta en sinónimo de catarros y enfermedades.

Pero no todas las enfermedades son iguales. Algunas de ellas son comunes entre los niños, por lo que es común que los pequeños las contraigan en el colegio y no deben alarmarnos. Como norma general, cada alumno contraerá una o varias al año y no es necesario avisar al colegio de ello. Es el caso de conjuntivitis, otitis o diarrea, por ejemplo. Basta con tomar las medidas necesarias como extremar la higiene para evitar contagios.

Pero si son de fácil transmisión, es muy posible que se propaguen por el resto de niños en el colegio. Por eso, en determinados casos es importante recordar que debemos avisar al colegio cuando nuestro hijo presenta determinados síntomas, para prevenir que otros menores puedan contagiarse.

Casos en los que sí se debe avisar al colegio

Estas enfermedades son comunes entre los pequeños pero sí debe avisarse al colegio para evitar la propagación entre los otros niños. Por ejemplo los piojos, ya que si no se toman medidas y no se frena, terminarán expandiéndose por toda la clase o colegio.

Pero sobre todo deben notificarse al colegio enfermedades como la meningitis, el sarampión, las paperas o incluso la varicela. Se trata de infecciones que pueden resultar graves, o incluso potencialmente mortales. Aunque la mayoría de los niños están vacunados contra ellas, nunca está de más avisar al colegio para que tomen las medidas necesarias o manden una circular a los padres.

Casos en los que no es necesario avisar al colegio

La Herpangina es una enfermedad muy común en edades tempranas. Es fácilmente reconocible debido a la aparición de puntitos pequeños y rojizo en la parte posterior de la boca de los pequeños, que se convierten finalmente en pequeñas llagas algo molestas. Sus síntomas son fiebre, dolor de garganta y molestias en la boca debido a los puntitos. Se trata de un virus que no cuenta con tratamiento concreto. Su periodo de incubación es de 3 a 6 días, durante el cual la enfermedad puede contagiarse, pero no es necesario comunicarlo al colegio.

Los catarros o la faringitis son también comunes entre los pequeños, y tampoco es necesario comunicarlas al colegio. Vienen acompañados de fiebre, mocos y congestión nasal. Estas afecciones desaparecen en cuestión de días, así que no hay motivo para alarmarse ni para avisar al colegio.

La gastroenteritis también es frecuente entre los niños, aunque tampoco es necesario avisar al colegio ya que se trata de una enfermedad común entre los pequeños. Se manifiesta con diarrea y/o vómitos, fiebre y dolor abdominal.

La Roseola empieza con cuadros de fiebre alta unos días antes de que aparezca una erupción cutánea, que comienza en el tronco y se extiende a las extremidades. Dura unos 3 o 7 días, tras los cuales no quedará rastro de ella, y no hace falta avisar al colegio.