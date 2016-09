Las enfermedades más raras del mundo

Las enfermedades raras, también llamadas enfermedades huérfanas, son patologías que afectan a una parte muy pequeña de la población. En muchos casos son grandes desconocidas, y en la mayoría no tienen cura, pero afectan a 250 millones de personas en todo el mundo. Estas son algunas de ellas:

Síndrome del muerto andante

Esta enfermedad, también llamada 'ilusión de Cotard', provoca que quienes la padecen piensan que han muerto. Pese a contar con un cuerpo completamente sano, sin anomalía ninguna tampoco a nivel psicológico, un día cualquiera se despiertan y creen que han muerto.

Las personas a quienes les ocurre esto no solo creen fuertemente que han muerto, sino que incluso en algunos casos piensan que están en un estado de putrefacción o que han perdido algún órgano.

Hipertricosis

Esta enfermedad, también conocida como 'síndrome del hombre lobo', es una anomalía genética muy rara que tan solo se presenta en 1 de cada mil millones de personas, por lo que los casos regitrados no superan las 50 personas.

A estas personas, el pelo les crece abundantemente por la cara, orejas y hombros. Tienen 5 millones de folículos pilosos más de lo habitual en personas de edad similar.

Progeria

Se trata de una enfermedad tan rara como devastadora, que afecta a uno de cada 7 millones de bebés. Esta patología provoca un envejecimiento prematuro y muy rápido entre el primer y el segundo año de vida de los niños. Como consecuencia de esto, estos bebés tienen aspecto de ancianos, con la piel seca, alopecia, rigidez en las articulaciones... Los bebés crecen poco corporalmente, por lo que su cuerpo queda pequeño con respecto a sus cráneos.

Su esperanza de vida se sitúa entre los 13 y los 20 años, edad a la que suelen fallecer debido a problemas respiratorios o por un infarto. El caso más longevo registrado alcanzó los 27 años.

Enfermedad del hombre árbol

Esta enfermedad, cuyo nombre real es 'epidermodisplasia verruciforme', es una de las más raras y extravagantes del mundo. Se trata de una patología congénita de la piel debida a un sistema inmunológico deficiente que provoca la aparición de verrugas de enorme tamaño por el cuerpo, sobre todo en las extremidades inferiores y superiores.

Visualmente, estas verrugas que crecen imparables parecen la corteza de un árbol, de ahí el nombre que se da comúnmente a esta enfermedad. Por el momento no existe cura, aunque sí se realizan intervenciones para extraer las protuberancias que aparecen en las extremidades y cuerpo.

Insensibilidad congénita al dolor

Uno de cada 100 millones de personas en el mundo sufre esta enfermedad. Estas personas tienen la incapacidad de sentir el dolor, lo que causa múltiples problemas.

El dolor es un mecanismo de nuestro cuerpo para avisarnos de que algo nos está dañando, por lo que quienes no pueden sentirlo se ven expuestos a enfermedades y heridas sin darse cuenta. No sienten dolor ninguno, ni un simple dolor de barriga pero tampoco notarían dolor de terner apendicitis.

Los afectados por esta enfermedad sufren muchos problemas físicos por desatención de heridas o dolores que no sienten, fracturas, dientes arrancados, automutilaciones (usualmente de labios y lengua) e incluso se han registrado casos de muerte por calor.

Prosopagnosia

Esta enfermedad imposibilita a quienes la padecen reconocer los rostros de la gente, incluso de la gente cercana y los conocidos. Estas personas ven la cara de la gente, no presentan problemas oculares, pero no logran recordar la ubicación de las distintas partes del rostro de otras personas y no pueden identificar a quien pertenecen.

Esto se debe a una mala conexión entre la vista y el cerebro, ya que este último no consigue interpretar correctamente la información recibida y transmitida desde los ojos. Con el tiempo, estas personas aprenden a identificar a las personas de otra forma, por ejemplo a través de los tonos de voz.