Errores comunes a la hora de bajar de peso

Adelgazar no es tan solo una cuestión estética. Lo importante es la salud, y a la hora de hacer diestas siempre hay que tener esto muy presente.

Si alguna vez has intentado bajar de peso haciendo alguna dieta y has terminado dejándola porque no has obtenido los resultados esperados, puede que estés cometiendo algún error a la hora de hacerla.

Si estás siguiendo correctamente la dieta, no te la estás saltando pero aún así no consigues bajar de peso, algo estás haciendo mal. Estos algunos de los errores más comunes a la hora de hacer dietas que pueden ser los responsables de que no consigas bajar de peso como esperabas.

No hacer todas las comidas

Uno de los errores más comunes es pensar que simplemente comiendo menos o saltándose comidas se puede bajar de peso. Algunas personas piensan que comiendo menos calorías conseguirán adelgazar, por lo que empiezan a saltarse comidas, desayunos o cenas. Lo que no saben que es lo que están consiguiendo es que el cuerpo acumule más grasa y que a éste le resulte más difícil deshacerse de ella. El cuerpo activa las alarmas porque piensa que está pasando por un periodo de escasez, por lo que comienza a hacer acopio por si las moscas. Por tanto, nunca hay que saltarse las comidas para adelgazar. Además de contraproducente, no es saludable.

El desayuno es indispensable

Otro de los errores más comunes es saltarse el desayuno. Esta comida es la más importante del día porque es la que nos proporciona la vitalidad y energía necesarias para activar el metabolismo. Si no comemos por la mañana, nuestro organismo no se pone manos a la obra, por lo que solo almacena y no quema. La solución correcta nunca es no comer nada, sino comer alimentos más saludables.

Ojo con las bebidas

Aunque mucha gente centra sus dietas solo en lo que a la comida se refiere, las bebidas son una parte fundamental de ellas. La bebida tiene un papel primordial en nuestro organismo, y de nada sirve esforzarse para llevar a cabo una dieta saludable si luego bebemos cosas poco saludables y azucaradas en exceso que disparan nuestros niveles de azúcar y favorecen la acumulación de grasa.

Cuidado con las salsas

Muchas veces al hacer dieta se echan de menos algunos sabores, por lo que un error habitual es comenzar a utilizar salsas para sustituirlos. Aderezar la comida con salsas o complementos puede arruinar la dieta si no se hace correctamente. Hay que elegir acompañamientos saludables que peguen con cada plato, como aceite de oliva, vinagre balsámico o hierbas aromáticas. Éstos pueden dar un toque especial a tus platos sin arruinar tu dieta.

No cambiar malos hábitos

Hacer dieta para bajar de peso está bien, pero hay que romper con los malos hábitos para no volver a caer en la situación anterior. Es decir, si enfocamos el hecho de bajar de peso como algo temporal y no nos libramos de las malas costumbres, cuando terminemos la dieta acabaremos volviendo a nuestro punto de partida. Lo que hay que hacer es un cambio de hábitos que sirva para siempre y que nos ayude a mantenernos en nuestro peso ideal sin tener que repetir más dietas.