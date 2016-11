Ansiedad: síntomas, por qué aparece y cómo evitarla

¿Alguna vez has sentido que no podías controlar la situación y te has empezado a poner nervioso? ¿Tus manos han empezado a sudar sin que supieras por qué o tu corazón se ha acelerado de manera anormal?

Lo más probable es que se trate de ansiedad. La ansiedad es un mecanismo que se da en las personas y cuyo objetivo es alertar frente a riesgos y amenazas. Gracias a ella podemos tomar decisiones de forma rápida frente a un riesgo o peligro, por lo que en ocasiones resulta de utilidad, pero no siempre es positiva.

Cuando la ansiedad se manifiesta dentro de límites normales no hay porqué preocuparse, es una reacción normal. El problema surge cuando la ansiedad afecta a la rutina diaria de una persona, impidiendo que ésta pueda desarrollar su día de forma normal.

Reconocer la ansiedad

Algunos síntomas físicos son la taquicardia, la falta de aire o las sudoraciones. Algunos pacientes también han asegurado tener la sensación de tener un nudo en el estómago, tensión muscular y hasta mareos. También pueden darse alteraciones del sueño o de la alimentación.

Como factores psicológicos puede darse sensaciones de peligro, ganar de huir, sospechas, dificultad para tomar decisiones. En casos agudos, también temor a la muerte o a perder el control.

La ansiedad también puede causar dificultades en la concentración y la atención, cambios en la expresividad, recuerdos desagradables o pensamientos inoportunos.

Aprender a controlarla

Lo primero para calmar un ataque de ansiedad es aceptar que se trata de uno. Ser consciente de que lo que te ocurre es un ataque de ansiedad y que esta situación pasará te ayudará a calmarte. Algunos trucos pueden ser distraerse con otra cosa, como por ejemplo ponerse algún vídeo, un capítulo de una serie o música hasta que pase el mal trago.

También puedes utilizar técnicas de respiración para relajarte y evitar que el ataque de ansiedad vaya a más. No dejes que la ansiedad se apodere de ti, es producto de los nervios y es importante que recuerdes que puedes aprender a controlarla.