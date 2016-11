Cómo el agua puede ayudarte a bajar de peso

El agua no solo es esencial para la vida, sino que tiene muchos beneficios que pueden ser de utilidad a la hora de bajar de peso. No tiene calorías, por lo que no engorda, y además tiene un efecto diurético que nos ayudará a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, ayudando a mejorar su funcionamiento. Además, nuestro cuerpo es en gran parte agua, por lo que mantenerlo hidratado es fundamental para que funcione con normalidad.

El agua puede ayudarnos a bajar de peso, pero no se trata de una dieta. Es más un estilo de vida saludable que puede contribuir con grandes beneficios. La mejor opción es el agua natural sin gas. Las aguas carbonatadas pueden contruibuir a una sensación de hinchazón en el estómago, mientras que las que venden en forma de bebidas bajas en calorías, ante la falta de azúcar, contienen sustitutos que pueden aumentar el apetito.

El agua es un fantástico complemento que unido a una dieta sana contribuirá a una bajada de peso más rápida, pero hay que recordar que no hará que bajes de peso por sí sola.