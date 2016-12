Combinaciones de alimentos que impiden bajar de peso

Adelgazar no resulta tarea fácil en la mayoría de los casos, y requiere llevar una dieta equilibrada y correcta. Dejar de comer o comer menos no es la solución, hay que aprender a comer bien y, según algunos expertos, a no mezclar determinados productos en nuestra dieta.

Por ejemplo, combinar carbohidratos con proteínas puede suponer una barrera para adelgazar. Según la información facilitada por 'The Science of Eating', es indispensable aprender a combinar los alimentos para aprovechar sus nutrientes y evitar coger algunos kilos que no deseamos. Estas son algunas pistas:

1- Agua y comida: algunos expertos recomiendan no beber durante las comidas. Aseguran que lo ideal en tomar un vaso de agua unos diez minutos antes de la comida, o bien hacerlo después. Los líquidos perjudican a la correcta digestión de proteínas, carbohidratos y grasas.

2- Almidón y harina. Arroz con plátano es un ejemplo de este tipo de combinación, cuya digestión será más lenta.

3- Almidón y glúten. Por ejemplo, fideos con patatas. En esta ocasión el almidón y el glúten derivan en grasa principalmente en la zona de la cintura.

4- Carbohidratos con ácidos. Por ejemplo, pasta con tomate. Los ácidos del tomate junto a los carbohidratos provocan una digestión más pausada y hace que se ralentice el movimiento.