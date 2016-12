¿Es malo despertar a un bebé?

Ser padre de un recién nacido no es tarea fácil. Es una época en la que se reciben consejos de todo el mundo, muchos de los cuales se contradicen unos a otros. La cantidad de bulos y falsos mitos que circulan por la red y el boca oído dificultan todavía más si cabe tomar las decisiones correctas.

Una de las preguntas más comunes entre los padres primerizos es si es peligroso despertar a su bebé cuando duerme. ¿Es malo?

Habitos del sueño

Los bebés no entienden de horas, ni días laborables o festivos. Pero en algunos casos, si un bebé se despierta constantemente por la noche puede deberse a que no se le hayan inculcado unos hábitos del sueño correctos.

Desde el primer día, los padres deben tratar de enseñar al bebé a distinguir entre día y noche, acostumbrándolo a dormir solo. Esto beneficiará tanto a bebé como a padres. Los recién nacidos duermen entre 16 y 17 horas diarias, despertándose cada 2 o 3 horas para comer. Esto no deja de ser un dato estadístico, aunque muchos padres, cuando su bebé lleva durmiendo más de 3 horas, se ponen nerviosos y lo despiertan para que coma a su hora.

Despertar al bebé para que coma o dejarlo dormir

Lo cierto es que si lo que quieres es que tu bebé coja buenos hábitos de sueño no debes despertarlo para que coma, ya que haciendo esto solo estarás marcándole una rutina que dificilmente puede seguir. Si tu bebé no se despierta solo a las 3 horas no pasa nada, por el contrario si lleva más de 5 horas durmiendo sí deberás despertarlo.

Con el paso de los meses el estómago de los bebés se va desarrollando, aumentando su capacidad. Salvo los muy recién nacidos, los bebés pueden aguantar perfectamente 5 o 6 horas sin alimentarse, aunque muchos padres se ponen nerviosos porque creen que su hijo duerme demasiado y lo despiertan.

Consejos para lograr buenos hábitos de sueño

- Intenta que durante las tomas de comida esté despierto

- Háblale, toca sus mejillas con los dedos y haz cosas para llamar su atención y que no se duerma

- Después de comer intenta mantenerlo despierto al menos 10 minutos en posición horizontal

- Cuando le cambies el pañal lo mejor es que también esté despierto

- Es mejor que tu bebé se duerma cuando lo acuestes en la cuna. Puedes hacerle compañía y cantarle, pero lo ideal es que se duerma solo siempre que se pueda

- Si el bebé se despierta durante sus horas de sueño trata de no sacarlo de su cuna. Dale su chupete y cámbialo de postura, haciéndole compañía hasta que se duerma.

En cualquier caso, pese a que no es necesario despertar a los bebés si no se despiertan solos en 5 o 6 horas, hacerlo no es peligroso para su salud. Lo que sí es importante es hacerlo de manera correcta. Estos consejos pueden ayudarte:

- No es bueno darle 5 o 10 minutos más cuando parece que no quiere despertarse. A los adultos no nos sirve de nada, y a ellos tampoco.

- No lo despiertes de forma brusca. No enciendas la luz de forma repentina ni le quites las sábanas de golpe.

- Despiértalo susurándole a la oreja de forma cálida, poco a poco. Cuando se vaya despertando, cógelo en brazos para que esté tranquilo y seguro.

Recuerda que despertarle no le causará ningún problema físico, por muchos que sean los bulos que corren por ahí. Al igual que ocurre con los sonámbulos, lo ideal es no despertarlos de forma brusca porque pueden asustarse, pero despertarlos no les causará ningún problema físico. En cualquier caso, si notas cualquier tipo de malestar en tu bebé al despertarlo, lo mejor es acudir a un médico y explicarle lo que sucede.