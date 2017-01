¡No los tires! Estos alimentos aguantan años sin estropearse

Según la OCU, en España se tiran un tercio de los alimentos producido. Las fechas de caducidad o de consumo preferente impresas en los envases de algunos alimentos hacen que desechemos algunos alimentos que podrían consumirse con seguridad. Si bien es cierto que no debemos tomarnos a la ligera las indicaciones de los fabricantes, algunos alimentos se mantienen en buen estado aunque estas fechas marquen que están caducados o lleven lo que parece una eternidad en la despensa, pero en algunos casos se pueden comer con total seguridad.

La mayor parte de la comida que se tira se debe a falta de planificación, debido al ahorro de tiempo que supone no empaquetar correctamente o congelar cuando es necesario. Hemos recopilado una serie de alimentos que duran más de lo que solemos tardar en consumirlos, por lo que la próxima vez que sientas la tentación de tirarlos puedes darles otra oportunidad.

La miel y la mermelada llevan azúcar en grandes cantidades, por lo que se conservan a la perfección. Si han cristalizado y no te gustan así -a mucha gente sí- puedes ponerlas al baño maría a fuego suave y remover. De igual forma, el chocolate se puede comer hasta cuando se pone blanquecino, ya que su gran cantidad de azúcar hace que pueda consumirse durante largo tiempo sin riesgo.

La sal ha sido el producto estrella durante años para conservar todo tipo de alimentos. Incluso hoy en día se utiliza en salazones o salmueras para dicho fin.

El arroz es muy difícil que se estropee. Se trata de un producto desecado que contiene una cantidad muy baja de agua, por lo que en él no crecen los microbios. Algo parecido ocurre con las judías (las naturales, no las preparadas de bote). También se trata de un alimento desecado, lo que retrasa su degradación.

El aceite de oliva no es perecedero: no caduca nunca. Las fechas que encontramos en los envases se refieren a que puede perder algunas de sus propiedades, pero en ningún caso es necesario tirarlo ya que no se pone malo. Como mucho puede haber algún cambio en su sabor, por lo que es mejor que antes de estropear un plato entero pruebes una pequeña cantidad para ver qué sabor tiene. Del mismo modo, las aceitunas de bote pueden durar hasta 3 años sin abrir ya que son sometidas a unos tratamientos que eliminan los posibles microorganismos, y además van cubiertas con un líquido de cobertura de carácter ácido que aumenta su tiendo de conservado.

La mostaza tiene por lo menos dos años de vida útil. Esta salsa, como también el ketchup, contiene vinagre con lo que su pH se mantiene en valores bajos, previniendo la aparición de microorganismos en ella. El vinagre posee un pH muy bajo, lo que imposibilita el crecimiento de organismos.

Las conservas en general, y el atún enlatado en particular, se cubren con salmuera, aceite o alguna salsa especial que elimina el oxígeno del envase, que además está cerrado herméticamente. La vida de este tipo de productos, obviamente sin abrir, puede llegar hasta los cuatro años.

El queso duro, aunque le salga moho en algún trozo, puede consumirse tranquilamente. Solo tienes que cortar o raspar el la zona afectada para eliminarlo, y el resto del queso podrá consumirse con total seguridad. Duran mucho más de lo que se especifica en el envase, sobre todo si los cerramos lo más herméticamente posible y los guardamos en la nevera. Un poco de tiempo invertido en embalarlo correctamente te puede ahorrar algunos euros de más.

Las galletas blandas no están malas. El hecho de que hayan perdido la capacidad de crujir a la que estamos se debe principalmente a la humedad del ambiente que ha penetrado en ellas, pero no tiene ningún efecto nocivo para la salud. Además, si no te gustan blandas puedes ponerlas unos minutos en el horno y quedarán como nuevas.