5 mentiras que deberías dejar de decirte en 2017

Con motivo del nuevo año son muchas las personas que se hacen promesas, usualmente relacionadas con el cambio, pero que en la mayoría de ocasiones no llegan a cumplirse. Mentirse a uno mismo nos hace sentir seguros y estables, y además justifica nuestras acciones. Estas son algunas de las mentiras que solemos contarnos a nosotros mismos con la llegada del nuevo año, y que deberíamos dejar de decirnos este 2017 si queremos realmente cambiar las cosas.

1- Cuando eso pase, lo otro llegará de manera automática

Solemos decirnos que algo que deseamos o queremos llegará de manera automática cuando hagamos determinada otra cosa. Cuando cierto evento o cosa que impide que actuemos de determinada manera o hagamos algo que queremos haya pasado, podremos hacer aquello que deseabamos. Cuántas veces hemos escuchado: el año próximo haré tal cosa. Tendemos a posponer los cambios, repitiéndonos que los llevaremos a cabo en el futuro. Si realmente queremos cambiar algo, ¿por qué no empezar ahora?

2- Mañana empezaré con energía, pero hoy voy a descansar

Esta frase nos la repetimos constantemente cuando no tenemos ganas de hacer algo. O cuando, por ejemplo, queremos hacer una dieta pero siempre vamos a empezarla al día siguiente. Nos repetimos a nosotros mismos que mañana comenzaremos a hacer ejercicio, a comer más sano o a dejar de fumar. No debemos esperar a que llegue la voluntad por casualidad, o mañana nos diremos la misma excusa.

3- No lo hizo con intención

Cuando una persona a la que apreciamos nos hace daño, sea físicamente o de forma verbal, tendemos a repetirnos que no lo hizo con mala intención. Esto puede resultar cierto una vez, pero cuando se repite en el tiempo, hay que afrontar la realidad aunque duela: sólo nosotros podemos cambiarlo.

4- Tendré más tiempo libre cuando una cosa cambie

Este caso es muy común para justificarnos por qué no hacemos ejercicio o alguna cosa que llevamos tiempo queriendo hacer. "Cuando tenga más tiempo, saldré a correr", nos decimos. El tiempo se hace disponible cuando uno de verdad lo intenta.

5- Sólo necesito un poco más de fuerza de voluntad

Cuando queremos hacer algo que nos cuesta, sea por la razón que sea, tendemos a decirnos que no estamos todavía listos y que necesitamos hacer acopio de más fuerza de voluntad para hacerlo. También funciona a la inversa, cuando queremos dejar de hacer algo pero nos supone un esfuerzo. Lo cierto es que la fuerza de voluntad ayuda, pero no llega por ciencia infusa.

Estas excusas que nos solemos decir año tras año cuando no cumplimos nuestros objetivos del nuevo año pueden servir para no fallar este año como los anteriores. Ser consciente de nuestros errores puede ayudar a no volverlos a cometer, para que este 2017 sea diferente.