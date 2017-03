¿Conoces la fecha de caducidad de estos objetos cotidianos?

Estar pendiente de la fecha de caducidad de los productos alimenticios es común en los hogares. Siempre estamos pendientes de la caducidad de la leche, los yogures, la carne o las verduras que tenemos en la nevera. Pero, ¿ocurre lo mismo con otros productos que utilizamos diariamente? En nuestro día a día usamos muchos elementos que, al no ser comida, no prestamos atención al tiempo que se quedan en nuestras vidas.

Muchas veces esto se debe a que no sabemos cuándo es el momento de cambiarlos por nuevos, o que el hecho de que no sean productos que consideramnos 'perennes' hace que olvidemos que no son para siempre. También influye el hecho de que la caducidad de estos objetos no tenga una fecha concreta, sino que depende del uso y el cuidado que les demos. El cepillo de dientes, la toalla para el baño, el maquillaje, los champús o las zapatillas de deporte son algunos ejemplos.

Estos son plazos orientativos de "caducidad" de algunos de estos elementos:

Cepillo de dientes

Es un objeto que utilizamos diariamente, varias veces al día. Como el deterioro de las cerdas depende de sus característica (si es duro, blanco o medio) y del cepillado de cada uno, los signos externos de deterioro varían mucho en cada caso. La mayoría de personas los jubilan cuando ven que las cerdas están dobladas y viejas, aunque lo cierto es que hay casos en los que esto puede llevar más tiempo del debido. El cepillo de dientes debería cambiarse cada 3 meses más o menos, ya que a partir de ahí el cepillo es menos efectivo para eliminar la placa y cuidar las encías.

Pasta de dientes

Cerrado puede aguantar mucho tiempo, pero una vez abierto el dentífrico no debe utilizarse durante más de un año. Normalmente terminamos un tubo mucho antes de eso, pero a veces olvidamos tubos abiertos en lugares de vacaciones o a los que vamos menos, y los utilizamos durante más tiempo del debido.

Líquido de lentillas

Como en el caso del dentífrico, cerrado puede durar más tiempo pero una vez abierta debería consumirse en un plazo no superior a 90 días o 3 meses. Una vez transcurrido este tiempo, los distribuidores especifican que la solución única pierde propiedades y no es óptima para su uso.

Productos de higiene como champú o desodorante

Una vez abiertos lo mejor es terminarlos antes de un año, pasado ese tiempo se recomienda desechar lo que quede y empezar uno nuevo. Lo que ocurre con estos productos es que, pese a lavamos nuestros dientes a diario, no todos los días usamos el enjuague o el champú, lo que puede hacer que éstos duren más de lo recomendado.

Toalla de baño

Es uno de los productos más longevos en los hogares. Después de un tiempo de uso, las lavamos y las volvemos a utilizar una y otra vez, pudiendo tardar muchos años en sustituirlas. Pero los fabricantes apuntan que la vida útil de estos objetos es de entre uno y tres años en el caso de aquellas que usamos a diario, sobre todo las de manos que utilizamos varias veces al día. Si tenemos algunas reservadas para invitados que se usan con menos frecuencia, éstas pueden durar más tiempo.

Esponjas y otros útiles de baño

Debido a la humedad no se recomienda el uso más allá de dos o tres semanas, ya que existe riesgo de aparición de hongos.

Objetos del bebé como chupetes o tetinas de biberón

No se recomienda el uso de este tipo de objetos de puericultura más allá de los dos meses una vez abierto. Es cierto que pueden utilizarse de forma segura durante 4 años desde su fecha de fabricación, pero una vez abiertos es recomendable cambiar el chupete cada mes y medio o dos meses por razones de higiene y seguridad, alternando además el uso de varios de ellos.

Productos cosméticos

Los fabricantes especifican una fecha de caducidad, pero sostienen que hay que diferenciar este periodo con el recomendado para su uso una vez abiertos. El rímel o las mascarillas tienen una caducidad de 2 a 3 semanas, mientras que un delineador líquido puede durar de 6 meses hasta un año, igual que los correctores, cremas o limpiadores faciales. Los brillos de labios puede usarse durante 18 meses.

Colchón

Muchas personas se preguntan cuál es la vida útil de su colchón. Las empresas del sector recomiendan su uso de 8 a 10 años, pues aseguran que pasado este tiempo "van perdiendo calidad y efectividad" para el descanso, "pudiendo llegar a perjudicarlo". También recomiendan rotarlo y girarlo varias veces para aumentar su vida útil sin perder un correcto descanso.

Zapatillas deportivas

Aunque no parezcan estropeadas, si haces deporte habitualmente las zapatillas sufren un desgaste en la amortiguación. Es debido a esto que no recomienda utilizarlas más allá de los 500 kilómetros recorridos con ellas.