¿Por qué debemos poner el 'modo avión' durante un vuelo?

En cualquier vuelo, siempre se recomienda poner todos los dispositivos con conexión a Internet en el 'modo avión'. Aunque casi todos sabemos de su existencia e incluso lo hemos utilizado en viajes, hay quien no sabe exactamente cómo funciona o qué hace, y menos aún cuáles serían las consecuencias para el avión si no lo ponemos.

Evidentemente, si no ponemos este modo en nuestros dispositivos con conexión a Internet, el avión no se va a caer o romper. De hecho la integridad del avión no corre ningún peligro, pero existe una razón por la cual se llama a este perfil de configuración del terminal 'modo avión'. Para aclarar esta duda que a muchos les ha podido picar, ha sido un piloto de avión el que la ha aclarado. En declaraciones para Quora, ha asegurado que no existe peligro alguno ni para el avión ni para los pasajeros si no se pone el modo avión en el teléfono durante el vuelo, ya que la radiación emitida ni interfiere en ninguno de los sistemas que permiten al avión volar con normalidad. El motivo por el que se recomienda utilizar el modo avión es para la comodidad de los pilotos que se encuentran en la cabina y a los controladores aéreos, ya que puede provocar ruidos molestos para éstos.

"Tú puedes haber oído el ruido desagradable que produce un sistema de audio en ocasiones cuando un teléfono móvil está cerca. Yo, de hecho, escucho este tipo de ruido en la radio durante el vuelo por culpa de los móviles encendidos. No es crítico para la seguridad, pero puedo asegurar a ciencia cierta que es muy molesto", declaró el piloto a Quora.