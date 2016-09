¿Quieres filtrar los comentarios basura, insultos y trolls de tu Instagram? Ahora puedes

Instagram, la famosa red social de fotografías que está repleta de cafés, selfies y fotos de gatitos, incluye también por desgracia otros elementos desagradables que pueden acabar por irritar a sus usuarios.

Si tienes una cuenta de Instagram seguramente ya sepas de qué estamos hablando. En efecto, nos referimos a todos esos comentarios basura, trolls y spam que se mueven por toda la red social.

Pero ahora es posible librarse de estos molesos intrusos que se cuelan en nuestros perfiles. Instagram ha implementado un sistema de filtrado para mantener los comentarios a raya. Se trata de una lista de palabras prohibidas para que de manera autómatica se filtren los comentarios que las contengan.

Esto es especialmente interesante si gestionamos algún perfil de esta red social, ya sea personal o de alguna marca, que cuente con un elevado número de seguidores y de gran impacto, ya que son los preferidos para colar spam y otros comentarios desagradables.

Para añadir palabras prohibidas en nuestro perfil debemos acceder al mismo a través del botón que se encuentra más a la derecha, después tocar el botón de los tres puntos en la parte superior (equivalente al menú de opciones). Una vez en este apartado de ajustes deberemos dirigirnos a la sección de 'Comentarios', en el subapartado 'Configuración'. Aquí podremos activar el filtrado automático y añadir las palabras que nos interese que la red social considere como prohibidas, separándolas por una coma.

Aunque esta lista se irá puliendo con el tiempo en cada perfil, algunas buenas ideas para empezar pueden ser insultos y otras palabras soeces, expresiones como "seguir este canal" o comentarios de bots como "great pic".

Lo interesante de este sistema es que los comentarios que contengan estas palabras o experiones no llegarán a aparecer en nuestro perfil, pero a la persona o bot que los envía le aparecerán como recibidos por lo que no podrá saber que no llegaron a su destino.