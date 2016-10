Ya puedes mencionar a los miembros de un grupo en Whatsapp

Las menciones han llegado a Whatsapp para Android. Gracias a esta nueva característica es posible mencionar a una personas concreta dentro de una conversación de grupo. De esta forma podremos estar seguros de que recibe la información que le hayamos enviado.

Con esta nueva función, cuando mencionamos a alguien dentro de un grupo esta persona recibirá una notificación en su móvil, incluso en los casos en los que tenga el grupo silenciado. Así los participantes de los grupos ya no podrán decir que no han recibido nuestros mensajes porque no les llegan las notificaciones de los grupos.

Cómo mencionar

Mencionar a un usuario en la plataforma de Whatsapp es muy sencillo. De la misma forma que Twitter o Facebook, tan solo tendremos que añadir una '@' antes de su nombre de contacto, sin dejar espacio entre ambos.

Al escribir el carácter '@' en una conversación grupal, se abrirá un desplegable con los nombres de todos los participantes en dicho grupo para que podamos escoger el que corresponda. A medida que vamos escribiendo las letras del nombre del usuario concreto, las sugerencias que nos muestra la aplicación de mensajería se irán acotan hasta que demos con el nombre correcto.

Además, el nombre del contacto aparecerá en azul como las direcciones web, en forma de enlace que abrirá la ficha de dicho contacto.