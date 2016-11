Cómo recuperar las conversaciones borradas de Whatsapp

Pueden darse diversos casos en los que necesitemos acceder a una conversación que mantuvimos a través de Whatsapp para recuperar cierta información. Si has intentado llevar a cabo esta tarea pero te has encontrado con que el historial ha sido borrado, no te preocupes. Aunque el historial de dicha conversación haya sido eliminado, esto no significa que la conversación se haya perdido para siempre.

La aplicación permite prevenir este tipo de situaciones realizando copias periódicas de seguridad que almacenan la información contenida en las conversaciones en el propio dispositivo. Este servicio puede configurarse para que las copias de seguridad se realicen automáticamente, para lo que podremos establecer la periodicidad. Así podremos decidir cada cuánto tiempo queremos que la aplicación almacene nuestras conversaciones.

Las copias de seguridad se almacenan en la carpeta 'Databases', ubicada en la carpeta 'Whatsapp' de nuestro móvil, incluyendo la fecha de cada una de ellas en el nombre de dicho archivo. Para restaurar cualquiera de ellas solo tendremos que abrir el archivo y renombrarlo como 'msgstore.db.crypt7'. Entonces deberemos desinstalar la app de nuestro móvil, elegir la copia que nos interesa y renombrarla. Seguidamente volveremos a instalar la app de mensajería en nuestro terminal y restauraremos la copia cuando nos lo indique la aplicación.

También se puede utilizar este sistema cuando cambiemos de móvil, para lo cual tendremos que conectar el antiguo al ordenador y guardar los archivos en éste. Cuando instalemos la app en el nuevo móvil, antes de abrirla, solo tenemos que conectar el teléfono al pc y copiar los archivos que previamente guardamos en la carpeta 'Databases' de nuestro smartphone. Cuando abramos la aplicación, ésta reconocerá las copias de seguridad, y solo nos quedará proceder como nos indique.