Cómo leer mensajes de Whatsapp sin que su emisor se entere

Si llevas tiempo queriendo poder leer mensajes que recibes a través de Whatsapp sin que la persona que los ha enviado lo sepa, tranquilo, no eres el único.

En un principio, la popular aplicación de mensajería era un tanto ambigua ya que contaba con un 'tick' para los mensajes enviados y un misterioso 'doble tick' que era objeto de discrepancias entre los usuarios. Unos pensaban que significaba simplemente que el receptor había recibido el mensaje en su teléfono pero no necesariamente lo había abierto, mientras que otros creían que se trataba de una confirmación de lectura.

Sin embargo, con la llegada del 'doble tick' azul, ya no hay duda. Cuando aparece, el mensaje ha sido leído, y mientras no aparezca, no. Pero como se suele decir, "hecha la ley, hecha la trampa", y es que existen distintas manera de poder acceder al contenido de los mensajes sin que quién los envió se entere.

Desactivar el 'doble tick'

Si no te gusta que los demás sepan cuando has leído los mensajes puedes simplemente desactivar la confirmación de lectura. Para ello ve a Ajustes > Mi cuenta > Privacidad. Desactiva la opción 'Confirmaciones de lectura', y listo. Recuerda que esta característica es recíproca, es decir, que los demás no podrán saber cuando lees los mensajes pero tú tampoco podrás saber cuando los leen los demás. Además, no funciona en los chats de grupo.

Desde la notificación

Puedes leer los mensajes desde la notificación que aparece en la barra de notificaciones de Android. Lo único que tienes que hacer es desplegar el panel para leer los mensajes, aunque los mensajes largos aparecerán cortados y no podrás verlos enteros. Sirve para que puedas hacerte una idea del mensaje, pero no para leerlos en su totalidad sin que los demás lo sepan.

Con la ventana flotante

Desde el panel de notificaciones podemos pulsar en 'Responder' en cualquiera de los mensajes recibidos de Whatsapp. Al hacerlo aparece una ventana flotante de respuestas rápidas que muestra el mensaje entero y no envía la notificación de lectura, aunque sí que muestra nuestro estado en la app como "conectado y escribiendo".

A través del widget

El widget de Whatsapp te permitirá leer los mensajes también sin ser detectado. Es redimensionable para que ocupe el espacio que tú necesites y muestra los últimos mensajes sin leer en una lista. Puedes hacer scroll hacia abajo para ver más mensajes, y todo sin notificar al resto de usuarios que has leído los mensajes. El único inconveniente es que si tocas por error el contenido del widget, éste abre directamente la aplicación, por lo que todos tus mensajes se marcarán como leídos.

Desconectando internet

Si quitas la conexión a Internet de tu móvil, la aplicación no podrá notificar que has leído los mensajes. Puedes utilizarlo para leer los mensajes recibidos sin que nadie lo sepa, y ganarás algo de tiempo para pensar la respuesta, pero en cuanto vuelvas a conectarlo a Internet la aplicación enviará la confirmación de lectura, aunque hayas salido de ella. A esto debemos sumar el inconveniente de que mientras tengas tu teléfono desconectado de Internet, no recibirás nuevos mensajes.