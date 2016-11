¿Es malo usar el móvil mientras se está cargando?

Seguro que alguna vez has oído a alguien decir que es malo utilizar el móvil mientras está enchufado a la corriente. Esta creencia popular se ha extendido a través del boca oído y de Internet pero ¿es realmente cierta?

La verdad es que no existen razones para afirmar que no se deba utilizar el móvil mientras se está cargando. Aunque sí es cierto que se han reportado problemas y mal funcionamiento de algunos terminales que estaban siendo utilizados mientras se cargaban, en la mayoría de los casos se trataba de cargadores no homologados o copias de mala calidad. En otras ocasiones, los expertos aseguran que probablemente el fallo no se debiera al hecho de que el aparato estuviera conectado a la corriente.

Algunas recomendaciones

Algunos fabricantes de terminales móviles, como por ejemplo Apple, no piden que no se utilicen sus smartphones mientras se cargan, aunque si establecen algunas restricciones. Desde la compañía recomiendan dejar cargar el móvil durante 10 minutos antes de volver a utilizarlo, aunque solamente en los casos en los que la batería se había agotado por completo.

Abrir aplicaciones o utilizar el teléfono para llamar o de cualquier otra forma no tiene efectos nocivos para la carga, y de hecho si está encendido aunque no lo estemos utilizando el terminal estará efectuando operaciones igualmente debido a las apps que funcionan en segundo plano.

Lo que sí debes tener en cuenta es que los cargadores oficiales siempre será mejores que cualquier otro que puedas adquirir por ahí. También es importante que recuerdes que el uso de fundas protectoras puede suponer que el terminal se caliente más de lo habitual, por lo que es recomendable retirarlas antes de cargarlo.