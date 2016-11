Black Friday 2016: apps y juegos para tu smartphone que ya puedes disfrutar

Todavía no es oficialmente Black Friday, celebración que tiene lugar el 25 de noviembre, sin embargo muchas empresas aprovechan toda la semana para aplicar descuentos interesantes. Aunque este día es más famoso por los descuentos en objetos físicos como móviles, gadgets, portátiles y demás, las compras virtuales también se hacen su hueco y Google no iba a ser menos.

Con motivo del Black Friday, podemos encontrar ofertas y descuentos especiales en varias aplicaciones en Google Play que ya están disponibles para que las disfrutemos.

El tiempo 14 días sin anuncios

Es una de las apps preferidas por los usuarios para estar al tanto de la previsión del tiempo. Dispone de una versión gratuita que contiene publicidad, pero la oferta actual permite obtener la versión de pago por solo 0,99 euros.

Fast Burst Camera

Una cámara para disparo múltiple que, aunque también cuenta con una versión 'Lite', solo prestaba la totalidad de sus funciones en su versión de pago por 3,50 euros. Ahora es posible hacerse con ella por tan solo 0,99 euros.

FBReader

Para los amantes de la lectura digital, este lector de ebooks disponible para smartphone y tablet tiene estos días a disposición de los usuarios su versión premium al 50%, por lo que puede descargarse por tan solo 2,45 euros.

Photo Studio Pro

También se encuentra a mitad de precio estos días. Este editor de fotos en su versión pro cuenta con más de 200 filtros, editor de collages para imágenes, inclusión de textos en fotografías, y más contenido adicional. Puedes hacerte con esta app por 2,29 euros.

edjing Pro

Una mesa profecional de mezclas al alcance de tu mano, que se ha convertido ya en una de las ofertas más destacadas en Google Play de esta semana por su bajo precio: puedes conseguirla por tan solo 10 céntimos de euro.

Juegos a muy bajos precios

Estos días pueden conseguirse también juegos para smartphone o tablet con reducciones considerables en el precio.

0,99 euros

Deus Ex GO, Lara Croft GO, Hitman GO, Tomb Rider I, Tomb Rider II, Symphony of Eternity, Blood of Calamity, y Rusted Emeth.

Otros

Hitman: Sniper puede conseguirse por tan solo 0,50 euros, Rayman Jungle está disponible a 0,10 euros y The School: White Days, el famoso juego de horror en 3D, está a mitad de precio, pudiendo conseguirse por 4,19 euros.