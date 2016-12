Cuidado con lo último de Whatsapp, podría costarte mucho dinero

Los usuarios de Whatsapp ya pueden realizar llamadas con vídeo a a sus contactos a través de la aplicación. Pero quienes utilicen esta nueva función deben tener mucho cuidado ya que los ciberdelincuentes se han adaptado a la nueva tecnología y ya han empezado a lanzar y aplicar nuevas estafas.

Desde que Whatsapp anunciara que pondría a disposición de todos los usuarios la nueva funcionalidad, las páginas que pretenden que los usuarios pinchen y se suscriban sin saberlo a servicios de pago han proliferado considerablemente. Al parecer, quienes todavía no cuentan con esta nueva característica reciben un enlace invitando a instalarla, aunque lo que realmente están haciendo es dirigirse a una página que les roba información, les suscribe a servicios premium o introduce virus en sus sistemas.

Si ya has sido víctima de este tipo de estafas y has rellenado tus datos en algún formulario tras recibir un mensaje parecido, lo mejor es que te pongas en contacto con tu operadora lo más rápidamente posible para comprobar que no estás suscrito a ningún servicio de pago o poder desactivarlo de ser así.

Hay que recordar que esta nueva característica de Whatsapp se instalará de manera automática cuando esté disponible para nuestro dispositivo. La aplicación de actualizará automáticamente o solicitará al usuario permiso para actualizarse, pero siempre desde la plataforma Google Play. En ningún caso será necesario descargar software complementario desde ninguna web ni rellenar ningún tipo de formulario.