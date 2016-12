Apps que te ayudarán a planificar las comidas

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que no sabías qué comer. Y justo cuando has logrado decidir qué preparar... ¡Sorpresa! No tienes lo que hace falta. Seguro que también se te han caducado productos en la nevera por lo gastarlos cuando debíamos.

Planear las comidas de la semana puede ser de gran ayuda para evitar esto. Además, también nos ayudará a ahorrar un dinero considerable a la hora de hacer la compra, evitando que gastemos de más cogiendo un poco de todo "por si acaso".

Existen numerosas apps que pueden servir para este propósito, y aunque se puede hacer de manera manual, estas facilitan bastante la tarea. Estas son algunas de las más utilizadas:

Pepperplate

Es la mejor puntuada y más utilizada. Se trata de una app gratuita, disponible tanto para iOS como para Android o Windows Phone, en la que además prodremos añadir nuestras propias recetas y las que encontremos por la red para ayudarnos a decidir. También funciona como lista de compra, algo bastante útil.

Food.com

Envía cada semana recetas según tus preferencias y restricciones nutricionales (si las tienes, claro). Te proporciona la lista de ingredientes que necesitas para cada plato, por lo que solo tienes que ir a la tienda a comprar lo que te haga falta.

Thermomix

La app del famoso robot de cocina también nos puede ayudar a planear semanalmente nuestras comidas, además de poder consultar recetas diferentes (algunas de pago) o realizar búsquedas por temas. También permite hacer lista de la compra.

Nestlé Menu Planner

Esta marca también se ha apuntado al carro de las apps de cocina, proporcionando su propio sistema de planificación a través de la web o la app disponible para todos los sistemas operativos. El objetivo de ésta es conseguir que los usuarios hagan una dieta más sana y equilibrada.