Ofertas de año nuevo en Google Play: juegos a precios increíbles

Cada semana Google ofrece una selección de apps y juegos a precios reducidos. Esta semana, con motivo de fin de año, la oferta y los descuentos se multiplican y alcanzan precios que no se veían desde el Black Friday.

Estos son los descuentos navideños que podemos encontrar estos días en Google Play:

Juegos de Telltale

Los creadores de las adaptaciones de las series de televisión más famosas ofrecen sus apps estos días con descuentos de hasta el 80%. Los productos con descuento podrán adquirise a precio reducido hasta el 2 de enero.

Mr. Robot: 1,19 euros

The Walking Dead (Season 1): episodios al 80% de descuento

The Walking Dead (Season 2): pase de temporada 76% descuento y 60% en los episodios individuales

The Walking Dead: Michone: 76% de descuento en pase de temporada y 63% en los episodios individuales

Tales from Borderlands: pase de temporada 76% descuento

Game of Thrones: pase de temporada 75% descuento y 60% en los episodios individuales

The Wolf Among Us: pase de temporada 76% descuento y 60% en los episodios individuales

Batman: 33% de descuento en el pase de temporada y 40% en los episodios individuales

Juegos de Square Enix

Principalmente los descuentos afectan a juegos de la saga Final Fantasy que se unen a los descuentos de Deux EX, Lara Croft y Hitman, con precios entre 0,50 y 0,99 euros. Además de estos, encontramos:

Chrono Trigger: 4,49 euros

Secrets Of Mana: 3,99 euros

Final Fantasy: 3,49 euros

Final Fantasy II: 3,49 euros

Final Fantasy III: 3,49 euros

Final Fantasy IV: 6,49 euros

Final Fantasy IV, After Years: 6,49 euros

Final Fantasy V: 6,49 euros

Final Fantasy VI: 6,49 euros

Final Fantasy Dimensions: 6,99 euros

Chaos Rings II: 9,99 euros

Más juegos

Una lista especial habilitada por el propio Google Play en la que ha seleccionado juegos con hasta un 80% de descuento. En esta lista encontramos:

Geometry Dash: 0,69 euros

Reigns: 0,50 euros

Bloons TD5: 1,19 euros

Riptide GP, Renegade: 0,50

Call of Duty, Black Ops Zombies: 1,79 euros

God of Light: 0,49 euros