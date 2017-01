¿Quieres eliminar por completo un contacto bloqueado en Whatsapp?

¿Has bloqueado a alguien en Whatsapp? Al hacerlo el contacto no desaparece, sino que queda guardado en nuestro terminal aunque esté bloqueado. Si quieres eliminar su rastro por completo de tu teléfono, deberás seguir unos cuantos pasos.

Después de haber bloqueado el contacto en Whatsapp, esta persona no podrá volver a contactar contigo. No volverás a recibir mensajes de esa persona. Este contacto podrá ver los mensajes que nos envíe con un solo check, como si no los hubieramos recibido, y tampoco podrá acceder a nuestra última conexión o nuestra foto de perfil.

Pero puede que este corte en la comunicación no sea suficiente, y queramos eliminar por completo ese contacto para que ni siquiera aparezca en nuestro dispositivo en la sección de "Contactos bloqueados". Para ello, deberás seguir estos pasos:

1- Lo primero de todo es eliminar el contacto de nuestro teléfono. Para ello accede a tu agenda, busca el contacto y bórralo. Así eliminarás su número y cualquier dato que tuvieras almacenado en tu móvil sobre él. Asegúrate de eliminarlo también de la SIM o la tarjeta de memoria externa si también lo tenías guardado ahí.

2- Una vez hayas borrado de todas partes el contacto, accede a tus contactos bloqueados de Whatsapp. Para ello abre Whatsapp, accede a tu perfil y dirígete a 'Ajustes > Cuenta > Privacidad'.

3- Busca el apartado de 'Contactos bloqueados', te aparecerá la lista de las personas que no pueden ponerse en contacto contigo. Podrás observar que aquellos contactos que hayas borrado de tu móvil ya no aparecerá con nombre, sino que verás únicamente su número de teléfono.

4- Por el momento esta es la única opción que existe para eliminar un contacto bloqueado de nuestro terminal. Pero mientras la persona en cuestión siga teniéndonos entre sus contactos, su número de móvil seguirá apareciendo en nuestra lista. Lo bueno es que si lo eliminamos de nuestra agenda, el momento en que esta persona decida borrarnos de su agenda de contactos, el número debería desaparecer de la lista por lo que sabremos que nos ha borrado.