Cómo usar el nuevo buscador de GIFs en Whatsapp

Whatsapp es el líder de la mensajería, aunque a pesar de ello todavía no cuenta con todas las prestaciones que ofrecen algunas plataformas de la competencia como Telegram. En ese sentido Whatsapp sigue actualizándose y añadiendo constantemente nuevas funcionalidades, como el buscador de GIFs. Este buscador, que antes solo estaba disponible en su versión para iOS, ha llegado a las versiones de Whatsapp para Android.

Ahora la app permite buscar en línea GIFs para mandar a nuestros contactos, aumentando de forma increíble las posibilidades ya que antes podíamos enviar GIFs pero solo aquellos que tuvieramos guardados en nuestro terminal.

Cómo utilizarlo

Para acceder al buscador de GIFs deberemos pulsar en el icono de los emoticonos que aparece en el campo donde tecleamos el texto. El icono de GIFs debería aparecer en la parte inferior de la pantalla. Pulsamos sobre él y seguidamente sobre la imagen de la lupa para realizar una búsqueda.

Aquí introducimos el término a buscar, como por ejemplo 'llorar' o 'alegría', y el buscador nos mostrará resultados que reponeden a nuestro término. Cuando escojamos el que nos interese, podemos enviarlo directamente o añadir un texto.

Si todavía no te aparece el buscador, puede que no tengas instalada la versión de Whatsapp que cuenta con esta característica. Esto puede deberse a que no has actualizado tu app o a que dicha versión todavía no está disponible para tu smartphone. Puedes esperar para utilizarlo hasta que la versión que cuenta con esta funcionalidad esté disponible para tu modelo de móvil o puedes unirte al programa beta (puedes acceder desde este link).