Ya puedes pedir un taxi desde Telegram

Desde la llegada de Uber, los taxistas han estado en pie de guerra y todavía mantienen una dura batalla. Pero ahora ha surgido un nuevo competidor. Un proyecto que ofrece el mismo servicio que Uber pero con una diferencia: no tiene ánimo de lucro. Esto supone un ahorro para el usuario, puesto que éste solo paga por el transporte y no necesita abonar ninguna comisión a la plataforma. Esto hace el servicio más económico.

Roman Pushkin, un programador de San Francisco, decide crear Libre Taxi tras identificar, según su criterio, una carencia de Uber ya que ésta no da acceso a las zonas rurales. Su fin no era ganar dinero, sino conseguir llegar a todas partes. Por eso Libre Taxi nace como una plataforma sin ánimo de lucro, y solo se paga por el transporte.

Libre Taxi nace directamente desde Telegram. Toda la programación está hecha sobre la app de mensajería instantánea, es decir, que no se trata de una plataforma independiente, sino de un 'bot' de la aplicación. Se puede acceder a él buscando directamente desde la app 'Libretaxi', y aparecerá un bot cuya imagen es un taxi amarillo.

Otra principal diferencia con Uber es que la mayoría de los conductores solo aceptan metálico, y que en principio los precios los fijan los pasajeros, antes de contratar el servicio éstos ofrecen lo que están dispuestos a pagar por el trayecto.

Hay que tener en cuenta que en Libre Taxi no hay comprobación de vehículos, por lo que existe un riesgo. Para Pushkin, esto no supone un problema pues asegura que en su plataforma se busca el transporte económico, no el lujo.