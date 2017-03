Tratan de suplantar al Ministerio de Hacienda con SMS fraudulentos

Una nueva campaña de SMS fraudulentos ha sido detectada por la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Desde la plataforma alerta de que se trata de un fraude de tipo 'phishing' cuyo objetivo es engañar a los usuarios para conseguir información como datos personales y bancarios.

El engaño se basa en un mensaje de texto que aparenta provenir de Hacienda, en el que se informa de una supuesta devolución de dinero que van a realizar a las víctimas. Para ello, solicitan que ingresen en una dirección web e introduzcan sus datos personales y bancarios a fin de devolverles dicha cantidad de dinero.

Los afectados por este timo reciben un SMS en sus teléfonos móviles que suplanta al Ministerio de Hacienda y Función Pública. En dicho mensaje, se solicita a los usuarios que cumplimenten los datos en una página web. La OSI alerta de que la página web a la que nos dirigen no es la verdadera página de Hacienda, sino una suplantación, por lo que no debemos introducir nuestros datos. Además, hay que recordar que Hacienda nunca nos solicitará los datos de nuestra tarjeta de crédito en estas condiciones, y que dar este tipo de información no es necesario cuando deben realizarnos una devolución desde este Ministerio.

En el caso de haber rellenado los datos en el citado formulario, los ciberdelincuentes estarán en posesión de nuestros datos. Por eso desde la OSI recomiendan ponerse en contacto con su entidad bancaria e informar de lo ocurrido para que procedan a tomar las medidas oportunas lo antes posible.