Descubre todo lo que Facebook sabe de ti

No es ningún secreto que Facebook recolecta información de sus usuarios. Esta información la utiliza luego en provecho propio -ya se dice que la información es poder-, y sirve para la publicidad que encontramos en la red social, por ejemplo. Los usuarios de Facebook saben que la plataforma recopila información sobre ellos, pero pocos tienen una verdadera idea de hasta qué punto llega este conocimiento.

Ahora ha llegado 'Data Selfie', un extensión del navegador Chrome que muestra a los usuarios de Facebook todo lo que la plataforma social puede aprender de ellos. Esta extensión utiliza las mismas técnicas que Facebook para mostrar a quienes la instalen en sus navegadores hasta qué punto Facebook comprende cosas sobre nosotros que nunca hubieramos imaginado.

Es obvio que Facebook pueda saber si nos gusta determinado cantante, puesto que no tenemos más que seguirlo en la red social dándole 'Me gusta' a su página o compartir canciones del mismo. También puede saber nuestros intereses por las mismas fuentes. Esto no parece complicado. Pero el demo de 'Data Selfie' va más allá, mostrando que Facebook analiza datos como cuánto tiempo pasamos mirando una publicación, si hicimos clicken ella e inluso si nuestras opiniones concuerdan con lo que acabamos de consultar.

Reuniendo la información suficiente, puede determinar el tipo de personalidad del usuario en cuestión, y predecir cuántas veces consume comida rápida al mes, por ejemplo. Data Selfie analiza la información que desprendemos cuando navegamos por Facebook para mostrarnos las trazas que dejamos de nuestra navegación y relevarnos cómo los algoritmos que utiliza la red social son capaces de extraer información sobre nosotros y nuestra personalidad.

La extensión nos muestra qué información puede llegar a saber Facebook de nosotros con la información que, muchas veces por desconocimiento o porque la consideramos irrelevante, compartimos a través de la popular red social, tanto consciente como inconscientemente.

'Data Selfie' asegura que los datos que recopila y toda la información que nos muestra permanece almacenada en nuestros equipos, y nunca se transmite a servidores externos.