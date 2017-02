La nueva pestaña de Whatsapp causa gran revuelo entre los usuarios

Parece que las últimas novedades de Whatsapp no han gustado nada a sus usuarios, que han hecho pública su disconformidad a través de las redes sociales. La app de mensajería instantánea ha introducido nuevas funcionalidades que parecen haber molestado a los usuarios, lo que ha provocado que las críticas hacia la plataforma se convirtieran en Trending Topic en Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR... Cómo ver los estados de Whatsapp de nuestros contactos sin que lo sepan

El principal problema que han denunciado los críticos hacia las nuevas funcionalidades de la app es la privacidad de las publicaciones. Igual que ya hicieran Instagram y Facebook, Whatsapp ha introducido recientemente lo que han llamado 'Whatsapp Status', la posibilidad de publicar 'historias' con caducidad en el tiempo similares a 'Instagram Stories'.

Otra crítica que los usuarios hacen a la nueva función es que Whatsapp es una herramienta que no solo se utiliza con amigos, sino que es común su uso en entornos laborales y familiares. Para estos usuarios, esto supone un problema ya que no se pueden publicar las historias que normalmente podríamos colgar en redes sociales como Instagram, menos laborales, puesto que de hacerlo en Whatsapp no solo los amigos podrían verlo, sino también los padres o los jefes.

Pese a todas las duras críticas, algunos internautas se han apresurado a defender a la plataforma de mensajería y a apuntar que si no quieren utilizar la nueva función, no tienes más que obviarla y continuar utilizando la aplicación como venían haciendo hasta la fecha. De hecho, se pueden configurar los parámetros de privacidad para evitar que determinadas personas puedan acceder a nuestro estado. Siempre tenemos la posibilidad de restringirlo lo máximo posible e incluso, en un momento dado, bloquear por completo a cualquier persona.

Ahora solo queda ver qué decidiones toma Whatsapp ante estas críticas y si sigue adelante con su nueva funcionalidad en futuras actualizaciones de la app.