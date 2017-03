¿Irías a un evento en el que te obligarán a guardar tu móvil en esta bolsa?

Yondr es una startup que se propuso una tarea arriesgada y casi revolucionaria: conseguir una funda que deje inservibles los smartphones. La idea es que estas fundas pudieran volverse obligatorias en cierto tipo de eventos, evitando así que algunos asistentes molesten a otros debido a sonidos, retroiluminación, llamadas u otros. En cambio, dichos eventos contarian con zonas en las que poder quitar la funda y utilizar el smartphone sin molestar a nadie.

El creador de Yondr, Graham Dugoni, se inspiró en las etiquetas plásticas que se encuentran en algunas prendas de ropa y que sólo pueden ser eliminadas con un dispositivo especial al hacer la compra. Dugoni ha asegurado que la meta de la compañía es incentivar a artistas y localizaciones a hacer obligatorio el uso de estas bolsas en sus eventos. La ventaja, según Dugoni, es que cada persona puede tener su dispositivo a mano y no tienen que dejarlo necesariamente en otro lugar, pero no pueden utilizarlo. En los eventos del comediante Dave Chapelle ya es obligatorio el uso de estas bolsas.

La idea está cosechando éxitos, aunque los críticos sostienen que estas bolsas no harán que la gente deje de utilizar sus móviles puesto que el problema del uso de los terminales en lugares donde no se debe o en los que son molestos no se debe a un problema tecnológico, sino cultural.

Por el momento, Yondr se dedica al alquiler de las bolsas para eventos masivos. Por el momento no han anunciado si sacarán a la venta una versión para el consumidor final.