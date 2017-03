Este preservativo te dirá si eres bueno en el sexo

El sexo puede jugar malas pasadas. A veces pensamos que somos todos unos hachas en la cama hasta que nuestra pareja nos baja a la cruda realidad. Para evitar esos momentos tan embarazosos ha llegado 'i.Con', un preservativo que además de clasificar nuestro acto sexual detecta enfermedades de transmisión sexual.

¿Cómo es 'i.Con'?

Este preservativo deja de lado opiniones subjetivas para dar números totalmente objetivos. Con él sabrás cuánto tiempo dura tu relación sexual con exactitud, las calorías que has quemado durante el acto sexual, la fuerza que ejerces durante el coito y muchos otros datos más, como el número total de penetraciones y la velocidad de las mismas, las diferentes posiciones que has practicado... etc. También proporciona datos de las medidas, a lo largo y a lo ancho, para evitar dudas.

Proporciona numerosos datos, pero quizá el punto más interesante del preservativo es su capacidad para detectar enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia o la sífilis. El sensor tiene forma de anillo y se coloca sobre la base del preservativo. Cuenta con un nano-chip lo suficientemente pequeño para no interferir en el acto sexual, que recoge los datos para luego mandarlos a través de Bluetooth a una app de nuestro smartphone. Su puesta a la venta está prevista para este 2017 y su precio será de aproximadamente 70 euros.