Trucos para sacar el máximo partido a Netflix

En apenas dos años, Netflix se ha convertido en España en la forma favorita de millones de espectadores para ver series y películas. Aunque tiene una feroz competencia, como HBO o Movistar+, Netflix sigue manteniendo el liderato y es la favorita por los consumidores. Si utilizas la plataforma pero te limitas a seleccionar cualquier contenido y darle a reproducir, atento a estos trucos con los que podrás sacarle mucho más partido a tu suscripción:

Netflix justa automaticamente la calidad del vídeo a nuestra señal de Internet. Muchos usuarios desconocen que pueden seleccionar ellos la calidad del vídeo, aunque hay que tener en cuenta que si nuestra señal no es muy buena la reproducción podría detenerse. Para seleccionar la calidad manualmente puedes ir a 'Tu cuenta' > 'Configuración de reproducción' y escoge la calidad que desees.

Puedes consultar los títulos que van a caducar fijándote en el apartado 'Detalles' de cada contenido. También aparece una notificación alertando sobre su desaparición durante los primeros segundos de reproducción.

Puedes solicitar a Netflix que añada una película o serie al catálogo mediante una solicitud. Netflix comprobará el estado de la licencia de dicho contenido y si es posible añadirlo. En caso afirmativo, añadirá la serie o película de inmediato. Si no aparece, no es necesario que insistas, pues quiere decir que no es posible para la plataforma insertar este contenido.

También puedes filtrar los contenidos por idioma para ver los títulos en versión original en un idioma determinado. Ve al apartado 'Detalles' de cualquier película o serie y podrás ver los idiomas disponibles. Si haces click sobre 'Subtítulos' la plataforma te redirigirá a una página llena de películas y series disponibles en ese idioma.

El agoritmo de Netflix ofrece sugerencias personalizadas basadas en el contenido que has visto en la plataforma. Su nivel de acierto es alto, pero si no estás satisfecho con los contenidos que te sugieren puedes borrar determinados contenidos de tu historial para recibir sugerencias diferentes. Para ello ve a 'Mi perfil' > 'Actividad de visualización' y elimina los contenidos que no desees que influyan en las sugerencias. En este apartado aparece todo lo que has visto en Netflix, pero no podrás borrarlo todo a la vez ni buscar nada concreto. Tendrás que comprobar título a título hasta encontrar lo que quieres eliminar.

Si compartes la cuenta con varias personas, puedes evitar que las sugerencias se mezclen creando varios perfiles para acceder a los contenidos. Así las sugerencias serán diferentes para cada perfil y no tendrás que estar borrando constantemente determinadas visualizaciones. Puedes crear hasta 5 perfiles diferentes en una misma cuenta.

Netflix organiza su contenido mediante categorías o géneros, algunas de las cuales están ocultas. Pero se puede acceder a ellas a través de un código numérico introducido trás la siguiente url: http://www.netflix.com/browse/genre/XXXX. Sustituye las XXX por el número del género o categoría concreto para acceder a los contenido específicos.

Puedes personalizar la apariencia de los subtítulos que ofrece la plataforma para adecuarlos a tus gustos. Puedes cambiar la fuente, el color, el tamaño, la sombra o el fondo. Para ello ve a tu perfil y haz click en 'Tu cuenta' > 'Aspectos de los subtítulos'. Desde aquí podrás configurarlos a tu gusto, cuando hayas acabado guarda los cambios y listo.

También puedes revisar quién se ha conectado y visualizado títulos en tu cuenta. Para ello dirígete a 'Tu cuenta' > 'Actividad de visionado', aquí podrás acceder a toda la información sobre conexiones a la cuenta con fecha, hora, ubicación, dirección IP y dispositivo desde el que se realizaron.

Por último, si utilizas Netflix en tu ordenador algunos atajos de teclado pueden resultarte útiles.

Barra espaciadora: Reproducir / pausar.

Intro: Reproducir / pausar.

Re Pág: Reproducir.

Av Pág: Pausa.

F: Pantalla completa.

Esc: Salir de pantalla completa.

Mayús+Flecha izquierda: Retroceder.

Mayús+Flecha derecha: Avanzar rápidamente.

Flecha hacia arriba: Subir el volumen.

Flecha hacia abajo: Bajar el volumen.

M: Silencio.