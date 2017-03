Whatsapp permitirá por fin eliminar mensajes ya enviados

¿Cuántas veces has enviado un mensaje a través de Whatsapp y te has arrepentido al segundo de pulsar la tecla 'Enviar'? Es una situación bastante común, un hecho que ha provocado que miles de usuarios de la popular aplicación demandaran desde hace ya tiempo a la compañía que introdujera una opción para eliminar mensajes ya enviados.

Esta característica ya estaba presente en otras apps similares de la competencia, como Telegram, por lo que no es de extrañar que Whatsapp haya decidido proporcionar también está opción a sus usuarios.

Así podremos eliminar los mensajes ya envíados en Whatsapp

Según recoge 'WABetaInfo', la cuenta de Twitter que alerta de nuevas funcionalidad de la famosa app, esta función ya está disponible en la última beta (2.17.94 para Windows Phone), por lo que los internautas especulan sobre el hecho de que podría estar operativa para los sistemas operativos en cuestión de días.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.94: added the "unsend" feature!

It will be remotely enabled in next versions. Be patient. #hiddenpic.twitter.com/7ygyZsxWz9