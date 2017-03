Cuidado con jugar a 'A qué famoso te pareces' en Facebook, podría resultar peligroso

Como suele ocurrir cada poco tiempo, un juego se pone de moda en las redes sociales como Facebook, enganchando a todo el mundo. En esta ocasión se trata de 'A qué famoso de pareces', una aplicación que está cautivando a muchos usuarios. Se trata de una plataforma que utiliza imágenes de una base de datos y analiza la foto de perfil de los usuarios para decirles a qué famoso se parecen físicamente.

Aunque puede parecer divertida, los usuarios no deberían volver a utilizarla: podría resultar peligrosa. Lo cierto es que esta plataforma conduce a una página coreana llamada Von Von, en la que podemos encontrar distintos test y juegos. Pero su finalidad no es entretener a los usuarios, sino conseguir que les demos acceso a nuestros datos. Para poder jugar la plataforma solicita que le demos permiso para acceder a ciertos datos, y si no accedemos no funcionará correctamente.

Tal y como recoge el diario 'Ideal', si damos acceso a nuestros datos, la plataforma accederá a nuestras fotografías y, una vez aparece publicado el resultado del test, nos pedirá que lo compartamos. Sin embargo, hay veces que el test acaba compartiéndose aunque no demos permiso para ello. Aunque la empresa asegura que los datos obtenidos de los usuarios no se utilizan, lo cierto es que no sabemos con seguridad dónde acaba la información que la plataforma obtiene de nuestros perfiles.