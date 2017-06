Las mejores alternativas a WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, pero no es la única. De hecho, la plataforma no está pasando por su mejor momento tras sufrir recientemente dos caídas en un periodo de tiempo reducido y a causa de las numerosas críticas que ha recibido por parte de sus usuarios, tanto debido a sus condiciones de privacidad como por la introducción de nuevas funciones como los nuevos estados.

Si quieres seguir hablando con tus contactos pero Whatsapp no te convence, puedes probar alguna de estas alternativas que cada día cuentan con más usuarios.

El competidor de Whatsapp por excelencia es sin duda Telegram. Se trata de un sistema de mensajería de código abierto, para que quien quiera lo pueda modificar de la manera que desee sin ánimo de lucro. Cuenta con algunas funciones muy interesantes y apreciadas por sus numerosos usuarios, como los stickers, los canales (entre los que ya se encuentras numerosos medios de comunicación, puedes unirte al de LAS PROVINCIAS aquí) y su excelente adaptación para utilizarlo desde el ordenador, que no necesita que tengas tu movil cerca al contrario de Whatsapp.

Otra buena opción es Line. Llega desde Japón, donde nació e marzo de 2011 después de que los terremotos provocaran la caída de los servicios de telefonía. A día de hoy cuenta con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. La app tiene muchas funciones y se ha convertido en una plataforma con muchas aplicaciones, como Line Camera, Line Card para enviar postales o Line Tools donde encontrarás calculadora, linterna, cronómetro o lector de QR, entre otros.

Hangouts y Allo son las opciones que ofrece Google. En ellas puedes chatear o realizar videollamadas exactamente igual que lo haces con Whatsapp. Aunque Hangouts no ha obtenido los resultados que se esperaba de ella, Google no tuvo reparos en sacar el pasado año 'Allo', otra apuesta parecida, salvo porque en este caso la inteligencia artificial parece ser la protagonista. Con Allo obtendrás un asistente personal al que podrás hacer preguntas o pedirle que te ayude a resolver dudas (por ejemplo, operaciones matemáticas sin tener que abrir la calculadora). También permite reservar restaurantes, realizar búsquedas en la red, etc.